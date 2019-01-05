Энергетика
Напомним, что еще в ноябре 2018 года цена дизельное топливо составляла 43 руб. 20 коп. По утверждению статистиков, с начала 2018 года года по сентябрь цены на бензин в Ивановской области уже выросли на 9,8%, на газомоторное топливо – на 44,5%, на дизтопливо – 10,4%.
IvanovoNewsвчера в 11:55
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Новые акцизы, новые цены: на ивановских заправках резко подорожал бензин
Московский Комсомолец Иваново00:36
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