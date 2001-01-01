Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 12 по 19 августа выросла на одну копейку и составила 44,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр бензина в России за неделю подорожал на одну копейку

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