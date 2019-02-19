Футбол

Литовская бригада арбитров обслужит матч «Байер» — «Краснодар»Матч ТВ 12:03

Литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Байером» и «Краснодаром». Ассистентами Мажейки станут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.
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Литовец Мажейка - главный арбитр матча «Байер» - «Краснодар»

Спорт-Экспресс11:56

Литовская бригада арбитров обслужит матч «Байер» — «Краснодар»

Матч ТВ12:03

Литовский судья Мажейка обслужит матч Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером»

ТАСС12:02

Матч «Байер» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров из Литвы

Чемпионат12:20

Мажейка назначен главным арбитром футбольного матча «Байер» – «Краснодар»

РИА Новости11:40

Матч «Байер» - «Краснодар» в Лиге Европы обслужит литовская бригада арбитров

Советский спорт05:58

Литовские арбитры рассудят «Байер» и «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Sport24.ru05:55
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Пять человек погибли при пожаре в Приморье

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Политика

МИД Швеции вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
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Политика

Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Экономика

Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
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Политика

Посольство России обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
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Армия и оружие

Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров

Обновлено в 18:55
Политика

Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.
Обновлено в 16:12
Общество

Часть состояния кутюрье Карл Лагерфельд завещал своей кошке Шупетт

Известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд, как известно не имеет детей.
Обновлено в 16:32
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Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика

Российское правительство разместило секретный депозит на 200 миллиардов рублей в Промсвязьбанке

Ранее Счетная палата сообщала о размещении такой суммы «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».
Обновлено в 18:06
Общество

Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой

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Технологии

Опрос показал, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях

Реже других используют интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы "Транспорт и логистика" (38%).
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Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
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На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Общество

Суд признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд столицы признал законным приговор, вынесенный бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за установку в кабинете экс-супруга скрытой видеокамеры.
Обновлено в 10:45
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
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Политика

В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
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«Признаки пропаганды». Украина запретила ввоз ещё 19 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё 19 российских книг, усмотрев в них "признаки пропаганды".
Обновлено в 12:43
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В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных

Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области.
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Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено вчера в 11:31
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Панарин не сыграет с «Монреалем»

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Армия и оружие

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, текст меморандума распространил Белый дом.
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Американский эсминец опять пришел в Черное море

Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
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Сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце

13-летний сын рэпера Децла Антоний Толмацкий заявил в своем инстаграме, что он резко против съемок документального фильма о его отце, который хочет снять журналист Роман Супер.
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