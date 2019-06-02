Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизниГазета.Ru 08:48
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди. В России на судах и в СМИ она уверяла, что сделала операцию из-за болей в спине, а не из-за смены пола.
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Отрезавшая грудь Юлия Савиновских рассказала, как живет в Испании в статусе трансгендера
Московский Комсомолец Екатеринбург00:52
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:12
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Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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