Футбол

Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболуТАСС 00:52

Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года. Его место занял известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро, параллельно возглавлявший команду "Гуанчжоу Эвергранд".
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Липпи во второй раз возглавил сборную Китая

Советский спорт04:43

Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

ТАСС00:52

Липпи вернулся на пост главного тренера сборной Китая

Чемпионат02:24

Липпи во второй раз стал главным тренером сборной Китая

Sport24.ru02:22

Липпи стал главным тренером сборной Китая спустя 4 месяца после ухода

Спорт-Экспресс02:40

71-летний Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая

Матч ТВ00:49

Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая по футболу

РИА Новости00:37
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Итальянский футболист
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Фабио Каннаваро
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. На чемпионате мира 2006 был капитаном сборной Италии. Чемпион мира 2006 года. Лучший футболист мира 2006 года. Ныне - главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Старший брат Паоло Каннаваро.
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