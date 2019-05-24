Футбол
Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболуТАСС 00:52
Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года. Его место занял известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро, параллельно возглавлявший команду "Гуанчжоу Эвергранд".
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