Футбол
Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая по футболуРИА Новости 00:37
Известный итальянский специалист Марчелло Липпи вновь стал главным тренером сборной команды Китая по футболу, говорится в сообщении Китайской футбольной ассоциации. Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения предыдущего контракта Липпи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
Три боевика уничтожены в Дагестане
Обновлено в 03:24
Экономика
Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП
Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран
Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения.
Обновлено в 03:18
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено вчера в 13:38
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Обновленный Skoda Superb представлен официально
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного
Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников, вызвавшей скандал, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
Обновлено в 03:07
Экономика
В Ростовской области построят первую ветроэлектростанцию
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Эксперты шведского института коррозии провели мировое исследование, в результате которого были выявлены самые гниющие и самые устойчивые к ржавчине машины.
Обновлено в 03:11
Экономика
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Наука
Для «Роскосмоса» восстановят «полюс ветров» в Антарктиде
В первую экспедицию планируется провести оценку состояния базы, завезти часть грузов и составить план необходимых работ на следующий год.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
На последнем звонке школьник напал на депутата
Обновлено в 01:27
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Баскетбол
Названы символические сборные сезона в НБА
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Политика
Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду
По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Культура
Алсу дала первый комментарий о победе дочери на шоу «Голос. Дети»
Мать Микелы долгое время хранила молчание, но недавно певица все же решила дать первое интервью, в котором сообщила, что ее дочь и другие участники проекта были «втянули в какие-то игры».
Обновлено 22 мая в 08:51
Общество
Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31