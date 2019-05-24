Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая по футболуРИА Новости 00:37

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи вновь стал главным тренером сборной команды Китая по футболу, говорится в сообщении Китайской футбольной ассоциации. Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения предыдущего контракта Липпи.

Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая по футболу

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