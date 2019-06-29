Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»Sport24.ru 08:55

Месси всю карьеру провел в «Барселоне», забив 603 гола в 687 играх. Роналду за клубную карьеру забил 601 мяч.

Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Шоу-бизнес По случаю 25-летия Егор Крид закатил гавайскую вечеринку Как и ожидалось, на празднование дня рождения рэпера собралось много знаменитостей, среди которых можно было увидеть Валерию, Наталью Ионову, Мота, Эмина Агаларова, Наталью Рудову, Клаву Коку и др.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Ученые нашли останки охотившегося на динозавров крокодила и сделали новые выводы о происхождении животных.

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Здоровье Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.

Политика Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Финансы Экономический прогноз на июль Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Происшествия В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Кино Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».

Происшествия Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.