Футбол
Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»Sport24.ru 08:55
Месси всю карьеру провел в «Барселоне», забив 603 гола в 687 играх. Роналду за клубную карьеру забил 601 мяч.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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Происшествия
В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка
В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
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Обновлено в 10:24
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В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
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Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
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Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Кино
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Обновлено в 05:24
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Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
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ОА "РТИ" совместно с Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН планирует разработать комплекс для определения космической погоды, который поможет в планировании запусков космической техники.
Обновлено 27 июня в 06:42