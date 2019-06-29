Футбол

Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»Sport24.ru 08:55

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Месси всю карьеру провел в «Барселоне», забив 603 гола в 687 играх. Роналду за клубную карьеру забил 601 мяч.
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Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»

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Липпи сравнил Месси и Роналду

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Марчелло Липпи: «Возможно, интереснее наблюдать за игрой Месси, но Роналду уникален»

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Липпи: может быть, приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален

Чемпионат08:37
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В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
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Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
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ОА "РТИ" совместно с Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН планирует разработать комплекс для определения космической погоды, который поможет в планировании запусков космической техники.
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