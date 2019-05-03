Футбол

Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионовГлас.ru вчера в 07:35

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Голландцы на этой неделе одержали победу в гостях над лондонским "Тоттенхэмом". В этом сезоне Лионель Месси сыграл за каталонцев 46 матчей, забил 48 мячей и является главным претендентом на "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 06:54

Месси стал игроком недели по итогам полуфинальных встреч ЛЧ

Газета.Ruвчера в 08:25

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Бомбардир.рувчера в 06:44

Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 06:30

Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Sports.ruвчера в 06:20

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 06:38

Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Soccer.ru01 мая в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Здоровье

Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья

Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Калининградской области взорвали более 2,5 тысячи боеприпасов с начала года

В Калининградской области с начала 2019 года разминировали более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:05
Баскетбол

«Портленд» дожал «Денвер» в рекордном 4-м овертайме

«Портленд» на своей площадке устроил настоящее шоу с «Денвером»: они отыграли аж 4 овертайма, сделав такое впервые в плей-офф НБА с начала «открытой эры» - удача улыбнулась хозяевам, 2-1 в серии в их пользу.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Наука

В США тестируют украшения-контрацептивы

Обновлено 22 апреля в 20:01
Происшествия

СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани

Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено вчера в 03:32
Политика

Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде

Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

«Коллеги подумали, что я заболела»: стали известны подробности беременности Жанны Фриске

Даже родные, близкие и коллеги по работе не сразу обо всем узнали.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

Предшественники современных ГАЗелей в СССР

Обновлено в 03:00
Наука

На древней стеле обнаружили имя библейского царя

Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в США

Обновлено в 02:39
Футбол

Моуринью может возглавить «Рому»

Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Италии. Португальский тренер ведёт переговоры с "Ромой" на предмет того, чтобы возглавить команду.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Кедми раскритиковал план НАТО на случай войны с Россией

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми подверг критике план НАТО, выработанный на случай военных действий с Россией.
Обновлено в 00:46
Общество

Врачам и учителям заплатят за нервы, пилотам переоценят вредность

На V Всероссийской неделе охраны труда – 2019, которая состоялась в Сочи, разговор коснулся главного проводника в цифровую эпоху – компьютера.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное