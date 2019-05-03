Футбол

Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионовГлас.ru 07:35

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Голландцы на этой неделе одержали победу в гостях над лондонским "Тоттенхэмом". В этом сезоне Лионель Месси сыграл за каталонцев 46 матчей, забил 48 мячей и является главным претендентом на "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
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