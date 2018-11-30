Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом за неделю в Лиге чемпионов
Народные новости
08:23

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 28 ноября
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси выбрали лучшим футболистом в Лиге чемпионов за прошедшую игровую неделю в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Народные новости08:23

Подробнее о событии

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

РИА Новости08:25

Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс07:49

Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат07:37

Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:37

Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Sportbox.RU07:37

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru07:17

Месси третий раз в сезоне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Sports.ru07:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 13:57
Футбол

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 14:10
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африканских наций-2019

Камерун лишен права принять Кубок Африканских наций в 2019 году.
Обновлено в 14:08
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Обновлено в 13:40
Футбол

Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на данный момент у него нет предложений о работе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:58
Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено в 12:39
Футбол

Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:54
Футбол

Юмтити отказался от операции на колене

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.
Обновлено в 12:39
Футбол

Хабиб в Париже встретился с Ди Каприо. Боец назвал актера знатоком UFC

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».
Обновлено в 13:43
Футбол

«Енисей» лишился защитника перед играми с «Ахматом» и ЦСКА

Защитник «Енисея» Раде Дугалич из-за травмы не поможет своей команде в двух оставшихся матчах уходящего года с «Ахматом» и ЦСКА.
Обновлено в 12:51
Футбол

Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе»

Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.
Обновлено в 12:59
Футбол

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»

Обновлено в 11:38
Футбол

Джеко не поможет «Роме» в течение трех недель

Джеко пропустил домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:2), а Эль-Шаарави был заменен на 22-й минуте этой встречи из-за повреждения.
Обновлено в 11:36
Футбол

Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке

В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Атлетико» поборется с «Боруссией» за Торгана Азара

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
Обновлено в 14:03
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное