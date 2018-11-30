Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом за неделю в Лиге чемпионов
Народные новости
08:23

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 28 ноября
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси выбрали лучшим футболистом в Лиге чемпионов за прошедшую игровую неделю в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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