Футбол
Лионель Месси забил 50 голов в этом году
Лионель Месси забил 50 голов в этом годуВсе про Спорт рувчера в 18:31
|18′
Усман Дембеле
Робер
|25′
|35′
Луис Суарес
|36′
Иван Ракитич
|43′
Лионель Месси
|45′
Жорди Альба
|47′
Лионель Месси
|52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
|59′
|60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
|62′
Рубен Рочина
Коке Морено
|69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
|70′
Эрик Кабако
|76′
|78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
|81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
|88′
Жерар Пике
|41%
|Владение мячом
|59%
|82%
|Процент точных передач
|88%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|9
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|4
|15
|Угловые
|3
|16
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
13
Оласабаль
18
Кабако
8
Прцич
4
Робер
23
Джейсон
12
Коке
24
Кампанья
10
Барди
3
Тоньо
2
Майораль
11
Моралес
1
Тер Штеген
3
Пике
15
Лангле
8
Артур
4
Ракитич
5
Бускетс
7
Коутиньо
18
Альба
6
Суарес
9
Суарес
10
Месси
3 ×
Барселона
Расстановка 3‑4‑3
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Леванте» (5:0). Главным героем матча в очередной раз стал Лионель Месси. Аргентинец записал на свой счет хет-трик – эти голы стали для него 48-м, 49-м и 50-м в этом году.
Все про Спорт рувчера в 18:31
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