Все про Спорт ру

Все про Спорт ру вчера в 18:31

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Леванте» (5:0). Главным героем матча в очередной раз стал Лионель Месси. Аргентинец записал на свой счет хет-трик – эти голы стали для него 48-м, 49-м и 50-м в этом году.

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Лионель Месси забил 50 голов в этом году

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Футбол Футбол Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.

Футбол Футбол «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».