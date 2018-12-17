Футбол

Лионель Месси забил 50 голов в этом году
Все про Спорт ру
вчера в 18:31

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Леванте» (5:0). Главным героем матча в очередной раз стал Лионель Месси. Аргентинец записал на свой счет хет-трик – эти голы стали для него 48-м, 49-м и 50-м в этом году.
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