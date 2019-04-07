Лионель Месси забил 33-й гол в ПримереВсе про Спорт ру 07:21

В матче 31-го тура чемпионат Испании «Барселона» переиграла «Атлетико» (2:0). Автором второго гола в ворота мадридцев стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который забил гол на 87-й минуте матча.

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