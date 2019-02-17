Футбол

Лионель Месси забил 30-й гол в сезонеВсе про Спорт ру 08:11

Барселона — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
11′
Энес Унал
34′
Ануар Туами
Лионель Месси
43′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
60′
Лионель Месси
67′
67′
Даниэле Верде
Тони Вилья
70′
Мичел Эрреро
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
70′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
76′
77′
Тони Вилья
Стивен Пласа
79′
Энес Унал
Кеко
Главным героем матча снова стал Лионель Месси, который забил победный гол, реализовав пенальти. В конце игры аргентинец имел возможность забить второй гол, но пенальти в его исполнении парировал вратарь гостей. Этот гол стал 22-м в сезоне Ла Лиги и 30-м в сезоне забитым во всех турнирах.
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