Лионель Месси забил 30-й гол в сезонеВсе про Спорт ру 08:11

Главным героем матча снова стал Лионель Месси, который забил победный гол, реализовав пенальти. В конце игры аргентинец имел возможность забить второй гол, но пенальти в его исполнении парировал вратарь гостей. Этот гол стал 22-м в сезоне Ла Лиги и 30-м в сезоне забитым во всех турнирах.

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