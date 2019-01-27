Футбол

Лионель Месси забил 19 голов в текущем сезонеВсе про Спорт ру вчера в 19:38

В поединке чемпионата Испании форвард «Барселоны» Лионель Месси стал автором гола в ворота «Жироны» (2:0). Аргентинский нападающий закрепил преимущество «сине-гранатовых» и забил гол в седьмом матче подряд. На счету Месси девять голов и в семи последних матчах и 19 мячей в 18 матчах Примеры.
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