Лионель Месси вернулся к тренировкамВсе про Спорт ру 03:07

Завершается перерыв на матчи сборных и футболисты «Барселоны» возвращаются в клуб. На последней тренировке «сине-гранатовых» в общей группе занимались девять человек, среди которых был замечен и Лионель Месси.

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