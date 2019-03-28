Футбол
Лионель Месси вернулся к тренировкамВсе про Спорт ру 03:07
Завершается перерыв на матчи сборных и футболисты «Барселоны» возвращаются в клуб. На последней тренировке «сине-гранатовых» в общей группе занимались девять человек, среди которых был замечен и Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Космос
США намерены присутствовать на Луне постоянно
Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
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Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Сирия предложила Америке отдать Израилю пару штатов
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американским властям отдать несколько штатов израильтянам, если США хочет их поддержать.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат
Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
Обновлено в 03:20
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Наука
Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта
Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Авто
Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона
Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Гаишников передумали отстранять от выдачи госномеров
Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки, которые позволят сохранить за подразделениями ГИБДД право на выдачу госномеров, которое по новому закону передали частным фирмам, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 28 марта.
Обновлено в 02:59
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Спорт
Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:20
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.
Обновлено в 03:47
Технологии
В Москве откроют центр 3D-печати Росатома
Центр аддитивных технологий (трехмерной печати) госкорпорации "Росатом" планируется открыть в нынешнем году в Москве, в нем будут изготавливать на 3D-принтерах различные изделия на заказ, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Обновлено в 05:16