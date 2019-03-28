Футбол
Лионель Месси вернулся к тренировкамВсе про Спорт ру 03:07
Завершается перерыв на матчи сборных и футболисты «Барселоны» возвращаются в клуб. На последней тренировке «сине-гранатовых» в общей группе занимались девять человек, среди которых был замечен и Лионель Месси.
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