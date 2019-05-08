Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных пораженийProstoProSport 01:36

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины). В нем он потерпел лишь 15-е крупное поражение (9 – за клуб, 6 – за сборную). Любопытно, что все встречи, завершившиеся разгромами его команд, Месси отыграл без замен.
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