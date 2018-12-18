Футбол

Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу»
Еженедельник Футбол
09:28

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу». 31-летний аргентинец установил мировой рекорд, став лауреатом престижной премии в 5-й раз. Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА.
Еженедельник Футбол09:28

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Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу»

Газета.Ru09:43

Месси – о получении «Золотой бутсы»: Я этого не ожидал, когда начинал свою карьеру

Советский спорт09:28

Месси: выступая за лучший клуб мира, гораздо легче завоевать «Золотую бутсу»

Чемпионат09:39

Месси вручили пятую «Золотую бутсу»

Спорт-Экспресс08:30

Лионель Месси: «У меня в партнерах — лучшие игроки на своих позициях. Это облегчает мою работу»

Матч ТВ09:21

Месси о пятой «Золотой бутсе»: «Я в лучшей команде мира. Это сильно облегчает жизнь»

Sports.ru09:50

Месси: «Играя в лучшей команде мира завоевывать „Золотые бутсы“ проще»

Sport24.ru09:23
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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