Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хорошо проводит время на Ибице. Жена знаменитого футболиста опубликовала в Instagram видео с танцующим Месси. На видео, которое Антонелла Рокуццо опубликовала в сторис, девушка и Месси танцуют под песню Por primera vez группы Los Palmeras на концерте.

Лионель Месси станцевал на Ибице и попал на видео

Экономика Медведеву ответили, почему в Севастополе не были начаты стройки «Несмотря на огромные объемы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были», — констатировал врио губернатора.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Политика Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».

Футбол В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Авто Хэтчбек Audi A1 получил вседорожную версию Citycarver Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.

Происшествия В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.

Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Игры В Fallout 76 появятся ветвистые диалоги из Fallout 3 В диалогах студия взяла ориентир исключительно на Fallout 3, что означает влияние определенного характера на диалоги.

Экономика Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Происшествия На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.

Политика Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Происшествия «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове «Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Общество Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".

Армия и оружие Россия начала серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.

Общество Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».

Интернет Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.

Шоу-бизнес Барановская в платье с декольте появилась на закрытии «Жары» На закрытии мероприятия телеведущая появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье с глубоким декольте.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.