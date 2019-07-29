Футбол
Лионель Месси станцевал на Ибице и попал на видеоТелеканал 360° 03:53
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хорошо проводит время на Ибице. Жена знаменитого футболиста опубликовала в Instagram видео с танцующим Месси. На видео, которое Антонелла Рокуццо опубликовала в сторис, девушка и Месси танцуют под песню Por primera vez группы Los Palmeras на концерте.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Экономика
Медведеву ответили, почему в Севастополе не были начаты стройки
«Несмотря на огромные объемы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были», — констатировал врио губернатора.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма
Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».
Обновлено в 10:00
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Авто
Хэтчбек Audi A1 получил вседорожную версию Citycarver
Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Экономика
Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски
Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Игры
В Fallout 76 появятся ветвистые диалоги из Fallout 3
В диалогах студия взяла ориентир исключительно на Fallout 3, что означает влияние определенного характера на диалоги.
Обновлено в 01:25
Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове
«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Барановская в платье с декольте появилась на закрытии «Жары»
На закрытии мероприятия телеведущая появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье с глубоким декольте.
Обновлено в 08:40
Политика
Политологи и политики высказались за отмену выборов в Мосгордуму
Лучше всего, думаю, выборы в Мосгордуму отложить.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24