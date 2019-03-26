Футбол
Лионель Месси стал обладателем самого дорогого телефона в миреiReactor 05:59
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом свой iPhone XS MAX. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение Месси в Twitter сообщают журналисты издания «Территория новостей».
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Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
Самая уродливая собака Великобритании умерла
В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.
Обновлено в 03:44
Происшествия
СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова
Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
Обновлено в 06:19
Политика
Россия бросает вызов США в Западном полушарии
«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Финансы
Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Транспорт
В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы
Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Общество
Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году
Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Авто
Опубликованы официальные изображения нового Citroen C4
Несколько дней назад в сеть попали шпионские фотографии обновлённого автомобиля Citroen C4.
Обновлено в 06:23
Политика
В Крыму приступили к оценке ущерба от пребывания в составе Украины
Власти Республики создают комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины в 1991-2014 годах.
Обновлено в 05:24
Футбол
Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 06:10
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Общество
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября
В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию основания КНР и 70-летию установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Excon Group Максим Петроченко.
Обновлено в 05:59
Авто
В Lamborghini сообщили о проверке из-за названия бренда Aurus
Как сообщала газета "Известия", Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:49
Игры
Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни
Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Обновлено в 03:22
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
История счастья: как Полина Гагарина похудела на 40 кг и нашла любовь
В 2010 году в жизни Гагариной появился фотограф Дмитрий Исхаков.
Обновлено в 05:16
Наука
Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией
За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02