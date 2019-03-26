Футбол

Лионель Месси стал обладателем самого дорогого телефона в миреiReactor 05:59

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом свой iPhone XS MAX. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение Месси в Twitter сообщают журналисты издания «Территория новостей».
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Месси приобрел телефон и покрыл его золотом

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Золотой Айфон. У Месси новая игрушка в 24 карата. ФОТО

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Месси приобрёл айфон и покрыл его 24-каратным золотом

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Месси купил айфон и покрыл его золотом в 24 карата

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Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата

Soccer.ruвчера в 11:40
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Происшествия

В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры

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Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество

Самая уродливая собака Великобритании умерла

В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.
Обновлено в 03:44
Происшествия

СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова

Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
Обновлено в 06:19
Политика

Россия бросает вызов США в Западном полушарии

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Хоккей

ХК «Авангард» вернется в Омск, где будет выступать на новой арене

Обновлено в 05:48
Финансы

Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Обновлено в 05:31
Транспорт

В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы

Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Общество

Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году

Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Авто

Опубликованы официальные изображения нового Citroen C4

Несколько дней назад в сеть попали шпионские фотографии обновлённого автомобиля Citroen C4.
Обновлено в 06:23
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Политика

В Крыму приступили к оценке ущерба от пребывания в составе Украины

Власти Республики создают комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины в 1991-2014 годах.
Обновлено в 05:24
Футбол

Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 06:10
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Наука

Создан алкоголь, который не вызывает похмелья

Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Общество

Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября

В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию основания КНР и 70-летию установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Excon Group Максим Петроченко.
Обновлено в 05:59
Авто

В Lamborghini сообщили о проверке из-за названия бренда Aurus

Как сообщала газета "Известия", Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:49
Игры

Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни

Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Обновлено в 03:22
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

История счастья: как Полина Гагарина похудела на 40 кг и нашла любовь

В 2010 году в жизни Гагариной появился фотограф Дмитрий Исхаков.
Обновлено в 05:16
Наука

Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией

За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02
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В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

Обновлено в 05:54
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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