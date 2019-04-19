Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионовВести.Ru 07:05

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
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