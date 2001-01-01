Футбол

Лионель Месси считает, что «Барселона» показала свой уровеньВерсия.Инфо 05:30

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
Матч прошел в рамках 25-го тура чемпионата Испании и завершился счетом 4:2 в пользу «Барселоны», а Месси сумел оформить хет-трик – это три гола, забитые в одном матче одним игроком. Футболист считает, что несмотря на все сложности в последних играх «Барселона» показала свой истинный уровень.
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