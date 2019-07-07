Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупцииРЕН ТВ 03:23
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
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КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции
Спорт-Экспрессвчера в 22:59
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