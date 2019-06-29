Футбол

Лионель Месси раскритиковал футбольные поля на Кубке АмерикиАиФ Дагестан 06:10

Турнир проходит в Бразилии Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой вновь раскритиковал газон на футбольных полях, где проходят матчи Кубка Америки.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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