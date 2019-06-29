Футбол
Лионель Месси раскритиковал футбольные поля на Кубке АмерикиАиФ Дагестан 06:10
Турнир проходит в Бразилии Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой вновь раскритиковал газон на футбольных полях, где проходят матчи Кубка Америки.
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
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Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
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Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
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Армия и оружие
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим от паводка
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.
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Общество
Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым
Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Экономика
Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП
Самозанятые в деле Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий.
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Город в Иркутской области эвакуируют из-за паводка
Уровень воды на реке Ия превысил отметку 946 сантиметров. Жителей города Тулун в Иркутской области эвакуируют.
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Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Официальный сайт HongMeng OS оказался подделкой
Некоторое время назад стало известно о том, что в сети Интернет появился официальный сайт, посвящённый операционной системе Huawei HongMeng OS.
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Въехавший в толпу в США водитель получил пожизненный приговор
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Авто
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Футбол
Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»
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Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
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