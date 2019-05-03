Футбол

Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионовSport24.ru 06:30

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота «Ливерпуля» (3:0). Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах.
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