Футбол
Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 06:30
|24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
|26′
Клеман Лангле
|39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|60′
Лионель Месси
|75′
|79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
|81′
Фабиньо
Луис Суарес
|81′
Лионель Месси
|82′
|85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
|86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
|90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
|90′+4′
|48%
|Владение мячом
|52%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
26
Аленья
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
11
Дембеле
2
Семеду
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
9
Фирмино
14
Хендерсон
11
Салах
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑1‑2
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота «Ливерпуля» (3:0). Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Баскетбол
«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повел в серии
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander
Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Порошенко уволил начальника своей охраны
Президент Украины Пётр Порошенко уволил Юрия Фёдорова с поста начальника службы безопасности главы государства.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Партия Мэй проиграла региональные выборы
Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, проиграла региональные выборы, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии
Meizu привлекла дополнительное финансирование, Джек Вонг сохранил контрольный пакет акций
Джек Вонг (Jack Wong), основатель и генеральный директор Meizu, остается крупнейшим акционером компании.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров
В пятницу, 3 мая, по инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты
Названы самые смешные смартфоны из фантастических фильмов
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Транспорт
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая
В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку
В Джексонвилле во Флориде самолет оказался в реке в результате аварии. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри.
Обновлено вчера в 23:11
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106
Как следствие — тюнингованная версия ВАЗ-2106 стала мощнее, лучше управляется и быстрее останавливается.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим»
Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено вчера в 16:04
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено вчера в 00:53
Игры
Risk of Rain 2 стала «миллионером» за месяц в раннем доступе
Онлайновый шутер с элементами рогалика Risk of Rain 2 вышел в ранний доступ Steam 28 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 13:46
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины".
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери
По словам Стефани, Каммингс схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у четырехлетней дочери.
Обновлено вчера в 16:59