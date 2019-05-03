Футбол

Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 06:30

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота «Ливерпуля» (3:0). Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 06:54

Месси стал игроком недели по итогам полуфинальных встреч ЛЧ

Газета.Ruвчера в 08:25

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 06:38

Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 06:30

Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Sports.ruвчера в 06:20

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Бомбардир.рувчера в 06:44

Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Soccer.ru01 мая в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл

Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Вандалы осквернили могилу героя СССР Александра Медведева в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, вандалы осквернили и разграбили могилу героя СССР, генерал-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:16
Политика

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Авто

Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ахматом»в матче 27 тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 22:29
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Наука

Ученые назвали простой способ защиты от заболеваний сердца

Специалисты Университета Сунгкьюнкван заявили, что избегание пассивного курения позволит человеку сократить риск возникновения заболеваний сердца.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

«У меня есть целлюлит»: Анна Седокова показала фигуру без фотошопа

Артистка расстроила своим внешним видом отдыхающих в Турции. Анна Седокова попала в очень неловкую ситуацию.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове

Рано утром 4 мая на проспекте Октябрьском случилось серьезное ДТП. Здесь автомобиль BMW Е28 врезался в ограждение.
Обновлено в 01:04
Политика

Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Общество

В МЧС рассказали, как не пострадать при шквалистом ветре и урагане

Обновлено в 04:48
Политика

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

Артеменко занимал должность главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 года.
Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное