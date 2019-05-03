Лионель Месси признан игроком недели в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 06:30

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота «Ливерпуля» (3:0). Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.

Происшествия Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Армия и оружие Вандалы осквернили могилу героя СССР Александра Медведева в Москве Как стало известно РЕН ТВ, вандалы осквернили и разграбили могилу героя СССР, генерал-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве.

Политика В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Авто Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.

Космос SpaceX запустила корабль Dragon к МКС Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.

Футбол «Зенит» сыграет с «Ахматом»в матче 27 тура РПЛ Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Общество Над Москвой пролетела боевая авиация Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика США и Словакия высказались против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Единоборства Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.

Наука Ученые назвали простой способ защиты от заболеваний сердца Специалисты Университета Сунгкьюнкван заявили, что избегание пассивного курения позволит человеку сократить риск возникновения заболеваний сердца.

Шоу-бизнес «У меня есть целлюлит»: Анна Седокова показала фигуру без фотошопа Артистка расстроила своим внешним видом отдыхающих в Турции. Анна Седокова попала в очень неловкую ситуацию.

Происшествия Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове Рано утром 4 мая на проспекте Октябрьском случилось серьезное ДТП. Здесь автомобиль BMW Е28 врезался в ограждение.

Политика Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.