Футбол
Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионовВечерний курьер 14:10
Мяч, забитый игроком сборной Аргентины и нападающим «Барселоны» в матче с «Ливерпулем», был признан, по версии болельщиков, лучшим голом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество
В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина
Набережную реки Яузы в Москве назовут в честь народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 19:52
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Футбол
Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное назначение на пост главного тренера команды наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри.
Обновлено в 12:57
Авто
Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY
ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY, выпущенных с января этого года. Информацию сообщил Росстандарт.
Обновлено в 11:11
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
Китайская копия Renault Kwid окажется дешевле оригинала
Китайский автогигант Dongfeng выпустит перелицованную копию бестселлера Renault Kwid под своим брендом.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Жир помогает вырастить в организме человека ещё один орган
Четвериков рассказал, что наш организм постоянно откладывает жир про запас, на чёрный день.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Спорт
Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций
Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20