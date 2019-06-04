Футбол

Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионовВечерний курьер 14:10

Мяч, забитый игроком сборной Аргентины и нападающим «Барселоны» в матче с «Ливерпулем», был признан, по версии болельщиков, лучшим голом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

РИА Новости11:33
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