Футбол

Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионовВечерний курьер 14:10

Мяч, забитый игроком сборной Аргентины и нападающим «Барселоны» в матче с «Ливерпулем», был признан, по версии болельщиков, лучшим голом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Слова, которые мы выучили благодаря Лиге чемпионов

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Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

РИА Новости11:33

Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов. ВИДЕО

Sport.ru12:15

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

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Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)

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Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан болельщиками лучшим в ЛЧ-2018/19

Sport24.ru10:46

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Матч ТВ11:12
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Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
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Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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Обновлено в 13:57
Политика

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
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Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом

Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено в 16:19
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

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Общество

Адреса сотрудников СВР в Москве оказались в открытом доступе

Мэрия Москвы опубликовала адреса семи построенных для офицеров Службы внешней разведки (СВР) домов.
Обновлено в 14:30
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Обновлено в 16:16
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
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Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
Политика

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
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«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
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Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

Обновлено в 15:46
Здоровье

Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени

Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
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Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
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Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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