Футбол

Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионовВечерний курьер 14:10

Мяч, забитый игроком сборной Аргентины и нападающим «Барселоны» в матче с «Ливерпулем», был признан, по версии болельщиков, лучшим голом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Слова, которые мы выучили благодаря Лиге чемпионов

Чемпионат15:00

Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов. ВИДЕО

Sport.ru12:15

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Матч ТВ11:12

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс10:58

Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)

Советский спорт10:57

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан болельщиками лучшим в ЛЧ-2018/19

Sport24.ru10:46

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

РИА Новости11:33
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика

Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
Обновлено в 08:02
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Обновлено в 15:12
Происшествия

На Васильевском острове загорелся дом Черкасского

На Васильевском острове загорелся исторический дом Черкасского. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Единоборства

Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Обновлено в 15:35
Футбол

Михаил Бутовский – новый врач «Спартака». Ранее он работал в ЦСКА

Обновлено в 14:53
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Культура

Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»

Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о растущем присутствии Альянса в Польше

НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Здоровье

Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени

Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Общество

Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко

Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно.
Обновлено в 07:28
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено в 02:19
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, мощная батарея и чип Helio P22

Обновлено в 11:23
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
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