Футбол
Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионовВечерний курьер 14:10
Мяч, забитый игроком сборной Аргентины и нападающим «Барселоны» в матче с «Ливерпулем», был признан, по версии болельщиков, лучшим голом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика
Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
Обновлено в 08:02
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Обновлено в 15:12
Происшествия
На Васильевском острове загорелся дом Черкасского
На Васильевском острове загорелся исторический дом Черкасского. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Единоборства
Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Обновлено в 15:35
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Культура
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о растущем присутствии Альянса в Польше
НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени
Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Общество
Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу
Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно.
Обновлено в 07:28
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22