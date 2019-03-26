Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в миреNewInform вчера в 16:32
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом. Цена на новый аппарат от Apple составляет почти 1,3 тыс. долларов. Однако, Месси решил придать ему особый вид и сделать его заметно дороже.
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Общество
Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав
Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея
Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца
Временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы продлил арест до 30 июня.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества
Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.
Обновлено в 00:13
Космос
Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером
Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Бобровский признан первой звездой матча с «Айлендерс»
Обновлено в 00:01
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Транспорт
Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование
Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego
Компания McLaren представила полноразмерную копию суперкара Senna из детского конструктора Lego.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Технологии
РЭС выявляет хищения электроэнергии с помощью инновационных приборов
В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями используют инновационное диагностическое оборудование, которое позволяет определить причину и величину недоучета электрической энергии.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию
На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 22:00