Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в миреNewInform 16:32
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом. Цена на новый аппарат от Apple составляет почти 1,3 тыс. долларов. Однако, Месси решил придать ему особый вид и сделать его заметно дороже.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Экономика
Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России
Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Обновлено в 22:27
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено в 18:43
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Алла Пугачева - о причинах развода с бывшим мужем: Он надо мной издевался. Заставлял худеть!
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
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NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Транспорт
S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 23:10
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Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ
Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
Обновлено в 16:38
Экономика
Китай сократит государственное вмешательство в промышленный сектор
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что власти сократят прямое вмешательство в обширный промышленный сектор страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено в 14:35
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено в 23:16
Здоровье
Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни
Обновлено в 19:28
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».
Обновлено 24 марта в 06:17
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Общество
Экс-замминистра спорта Хакасии продолжает добиваться восстановления в должности
Евгений Костяков обратился в Абаканский городской суд, требуя восстановить его на работе.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Политика
В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено в 23:11
Общество
Напористые Львы, перспективы для Дев и тайны Близнецов: гороскоп на 27 марта
ТЕЛЬЦАМ в отношениях с близкими лучше избавиться от тайн и недомолвок: поговорив откровенно, вы увидите, что атмосфера улучшится.
Обновлено в 07:00
Общество
У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы
Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 21:51