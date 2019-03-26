Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в миреNewInform 16:32
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом. Цена на новый аппарат от Apple составляет почти 1,3 тыс. долларов. Однако, Месси решил придать ему особый вид и сделать его заметно дороже.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Обновлено в 17:00
Кино
Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Обновлено в 14:28
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Политика
Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП
Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:24
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Общество
Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому
Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Здоровье
Московские врачи удалили ребенку пораженную опухолью кость
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы провели сложную операцию 12-летнему мальчику с саркомой Юинга.
Обновлено в 10:51
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля
Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Финансы
Глава Центробанка назвала слабое место экономики России
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики.
Обновлено в 08:12
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.
Обновлено в 16:29
Спорт
РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР
Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
Обновлено в 11:48
Автоспорт
Глобальные изменения в Формуле-1 на 2021 год пока не утвердили
Голосования по глобальным вопросам не состоялись, но в планах проведение подобных встреч вплоть до июня.
Обновлено в 17:19
Космос
НАСА сообщило о проблеме с новой аккумуляторной батареей снаружи МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщило во вторник НАСА.
Обновлено в 16:25
Здоровье
В Новосибирске четыре ребенка заболели корью
В Новосибирске снова выросло число больных корью. К ним добавились четыре ребенка из Советского района, которые проживают в районе ОбьГЭС.
Обновлено в 04:27
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00