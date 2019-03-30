Футбол

Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате ИспанииРБК 14:35

Барселона — Эспаньол
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
59′
Артур
Малком
59′
64′
Борха Иглесиас
У Лэй
65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
71′
73′
Эстебан Гранеро
78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
82′
87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
89′
90′+3′
Роберто Росалес
Победа стала для Месси 334-й за карьеру в чемпионате Испании. По этому показателю он повторил рекорд, принадлежащий бывшему вратарю мадридского «Реала» Икеру Касильясу. С 2015 года 37-летний голкипер защищает ворота португальского «Порту».
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