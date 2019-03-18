Футбол
Лионель Месси побил рекорд ХавиЕженедельник Футбол 03:08
Андрес Гуардадо
|16′
|18′
Лионель Месси
|45′+2′
Лионель Месси
|52′
Клеман Лангле
|63′
Луис Суарес
|64′
Артур
Нелсон Семеду
|67′
Нелсон Семеду
Хоакин Санчес
Эмерсон Апаресидо
|67′
Джовани Ло Чельсо
Диего Лаинес
|68′
Вильям Карвалью
Лорен Морон
|75′
Лорен Морон
|82′
|85′
Лионель Месси
|88′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|90′
Луис Суарес
Филиппе Коутиньо
|56%
|Владение мячом
|44%
|87%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|9
|5
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|7
|22
|Отборы
|18
|10
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
13
Лопес
23
Манди
5
Бартра
12
Решел
24
Апаресидо
6
Каналес
16
Морон
18
Гуардадо
11
Тельо
22
Лайнес
10
Родригес
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
2
Семеду
10
Месси
3 ×
7
Коутиньо
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Форвард одержал 477-ю победу в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах. По этому показателю он занял первое место в истории клуба и превзошел бывшего игрока Хави (476). Чтобы побить рекорд, Месси потребовалось 674 встречи, а Хави — 767 игр.
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