Футбол

Лионель Месси получил травму и может не выйти на матч с «Реалом»REGNUM 03 февраля в 02:48

Барселона — Реал
завтра
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Серьёзность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведём завтра», — рассказал Вальверде. Ввиду данного обстоятельства есть вероятность того, что Месси не сможет принять участие в матче «Барселоны» с командой «Реал» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет 6 февраля.
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