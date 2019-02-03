Футбол

Лионель Месси получил травму и может не выйти на матч с «Реалом»REGNUM 02:48

Барселона — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Кевин Гамейро
Серхи Роберто
31′
32′
Даниэль Парехо
Лионель Месси
39′
40′
Кевин Гамейро
Ферран Торрес
Иван Ракитич
45′+2′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
46′
Лионель Месси
64′
Карлес Аленья
Артур
66′
72′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
79′
Родриго Морено
Санти Мина
Филиппе Коутиньо
Малком
84′
Жорди Альба
90′+1′
«Серьёзность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведём завтра», — рассказал Вальверде. Ввиду данного обстоятельства есть вероятность того, что Месси не сможет принять участие в матче «Барселоны» с командой «Реал» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет 6 февраля.
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