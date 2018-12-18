Футбол

Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»
Все про Спорт ру
15:01

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил ежегодный приз от ассоциации спортивных изданий Европы - «Золотую бутсу». Эту награду Месси получил как лучший бомбардир в Европе сезона-2017/18.
Все про Спорт ру15:01

Подробнее о событии

Месси получил пятую в карьере «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Европе

ТАСС09:28

Месси – о получении «Золотой бутсы»: Я этого не ожидал, когда начинал свою карьеру

Советский спорт09:28

Месси: «„Золотая бутса“ - это заслуга всей нашей команды»

Soccer.ru11:12

Месси: выступая за лучший клуб мира, гораздо легче завоевать «Золотую бутсу»

Чемпионат09:39

Месси вручили пятую «Золотую бутсу»

Спорт-Экспресс08:30

Месси о пятой «Золотой бутсе»: «Я в лучшей команде мира. Это сильно облегчает жизнь»

Sports.ru09:50

Месси: «Играя в лучшей команде мира завоевывать „Золотые бутсы“ проще»

Sport24.ru09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Кан» вырвал победу у «Тулузы», забив пенальти на 99-й минуте

"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.
Обновлено в 15:38
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Боруссия» обыграла «Нюрнберг» в Менхенгладбахе

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Нюрнбергом» в домашнем матче 16-го тура бундеслиги.
Обновлено в 14:25
Футбол

Аршавин развлекался с девушками у стрип-клуба и отказался платить

Как сообщают СМИ, футболист провёл ночь в стрип-баре и устроил пьяную прогулку на лошадях с двумя девушками, а также отказался платить за свои развлечения.
Обновлено в 16:06
Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 13:56
Футбол

Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

Обновлено в 12:39
Футбол

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ.
Обновлено в 13:36
Футбол

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Зенит» в пяти сетах обыграл «Любляну»

Обновлено в 15:29
Футбол

Кафельников разрезал платиновый абонемент на матчи «Спартака»

Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
Обновлено в 12:16
Футбол

Вертонген продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2020 года

Обновлено в 11:24
Футбол

Игорь Семшов: «Если предложат возглавить „Арсенал“ — я готов»

Обновлено в 15:55
Футбол

Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное