Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры Рамазановой на Фрунзенской набережной в Москве, добиваясь ее внимания.
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Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
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Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
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Алексей Дюмин посетил главный военно-морской парад
Герой России Алексей Дюмин отдельно отметил надежную защиту морских рубежей страны благодаря отечественному флоту.
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию
В авиакомпании Georgian Airways назвали сумму ущерба в связи с запретом на прямое авиасообщение с Россией.
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Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
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Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
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В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию.
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При входе во второй хоспис Казани построят церковь и мечеть
Пациентам второго хосписа в Казани окажут духовную помощь в мечети и церкви, которые построят рядом.
Обновлено в 04:16
Технологии
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Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в числе 27 ректоров российских университетов подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик.
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СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
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