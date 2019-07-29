Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
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Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

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