Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
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Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
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В Индии родился ребенок-русалка
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Мировые продажи авто в июне снизились на 6,4%
В июне 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 7,8 млн рублей, что на 6,4% меньше июня 2018 года.
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Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
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Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
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Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Происшествия
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Обновлено в 04:38
Армия и оружие
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
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Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
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Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть
Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай.
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Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
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Главой чеченского города Аргун назначен родственник Кадырова
Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному.
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Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
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Обновлено в 03:25
Общество
Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
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Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15