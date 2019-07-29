Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Газета.Ru08:52

Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

Спорт БИЗНЕС Online02:49

Танцующий Месси. Это надо видеть

Спорт-Экспресс01:55

Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

Sport24.ru02:24

Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

Матч ТВ03:24

Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

Sportbox.RU03:24

Неизвестный атаковал Месси на Ибице

Советский спорт05:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Обновлено в 12:03
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 11:36
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Общество

Мертвых уток заметили в пруду Таврического сада

В Санкт-Петербурге в одном из садовых водоемов гибнут утки. Очевидцы пожаловались в соцсетях на ужасное состояние пруда в Таврическом саду.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Общество

Опубликованы лидеры в голосовании за название арт-парка на Добролюбова

Обновлено в 09:34
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Армия и оружие

Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео

Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Политика

Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии

Спутниковый интернет в России запрещается

Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Здоровье

В Нижневартовске из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь

В Роспотребнадзоре Югры отметили, что менингит обнаружен в детском палаточном лагере, который находится на базе отдыха «Радуга».
Обновлено в 12:09
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Музыка

Медведев поздравил Крутого с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.
Обновлено в 03:28
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров вредным

Обновлено в 07:30
Футбол

«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

Обновлено в 12:11
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Для участников конкурса «Морской десант» на Балтфлоте приготовят национальные блюда

Характерные для национальной кухни рецепты используются и для приготовления блюд для военнослужащих из двух других участвующих в конкурсе "Морской десант" государств - Китая и Венесуэлы, подчеркнули на флоте.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Гаджеты

Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны

Сегодня многие модели смартфонов оснащены датчиками изображения разрешением 48 Мп.
Обновлено в 00:39
Космос

Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска

Обновлено 27 июля в 10:08
Политика

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

Пожар произошел в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 10:26
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное