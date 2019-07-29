Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Обновлено в 12:03
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Общество
Мертвых уток заметили в пруду Таврического сада
В Санкт-Петербурге в одном из садовых водоемов гибнут утки. Очевидцы пожаловались в соцсетях на ужасное состояние пруда в Таврическом саду.
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Здоровье
В Нижневартовске из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь
В Роспотребнадзоре Югры отметили, что менингит обнаружен в детском палаточном лагере, который находится на базе отдыха «Радуга».
Обновлено в 12:09
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Музыка
Медведев поздравил Крутого с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.
Обновлено в 03:28
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Для участников конкурса «Морской десант» на Балтфлоте приготовят национальные блюда
Характерные для национальной кухни рецепты используются и для приготовления блюд для военнослужащих из двух других участвующих в конкурсе "Морской десант" государств - Китая и Венесуэлы, подчеркнули на флоте.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Сегодня многие модели смартфонов оснащены датчиками изображения разрешением 48 Мп.
Обновлено в 00:39
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Пятигорске загорелся цех по производству шуб
Пожар произошел в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 10:26