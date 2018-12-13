Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»
Вести.Ru
11:40

Миланский "Интер" ведет переговоры с "Барселоной" по поводу перехода капитана испанского клуба Лионеля Месси. Эту информацию подтвердил итальянский агент Алессио Сундис. Согласно информации "Спорт-Экспресс", Сундис обменивался письмами с генеральным директором "Барселоны" и отцом Месси.
Вести.Ru11:40

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СМИ: Итальянский агент ведет переговоры о возможном трансфере Месси в «Интер»

Матч ТВ11:40

СМИ: Итальянский агент ведет переговоры о возможном трансфере Месси в «Интер»

Sportbox.RU11:40

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Вести.Ru11:40

Итальянский агент сообщил, что Месси может перейти в «Интер»

Спорт-Экспресс11:23

Итальянский агент объявил, что пытается организовать трансфер Месси в «Интер»

Чемпионат11:08

Агент ФИФА рассказал о попытках организовать переход Месси в «Интер»

RT на русском08:27

Агент ФИФА пытается организовать переход Месси в «Интер»

Sport24.ru07:52
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Севильей»

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