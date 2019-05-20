Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:04

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру голландский арбитр Бьорн Кюйперс. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте.
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