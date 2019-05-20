Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:04
|24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
|26′
Клеман Лангле
|39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|60′
Лионель Месси
|75′
|79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
|81′
Фабиньо
Луис Суарес
|81′
Лионель Месси
|82′
|85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
|86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
|90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
|90′+4′
|48%
|Владение мячом
|52%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
26
Аленья
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
11
Дембеле
2
Семеду
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
9
Фирмино
14
Хендерсон
11
Салах
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑1‑2
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру голландский арбитр Бьорн Кюйперс. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте.
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