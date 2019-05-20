Футбол

«Барселона» победила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионовREGNUM вчера в 19:22

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Победой каталонцев завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
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