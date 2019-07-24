Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матчВести.Ru 01:01
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем. Оба футболисты были удалены с поля. После игры Месси не явился на награждение аргентинцев бронзовыми медалями и назвал КОНМЕБОЛ коррумпированной организацией.
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Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за красную карточку и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ
Спорт-Экспрессвчера в 22:19
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