Футбол
Лионель Месси: был бы рад возвращению Неймара в «Барселону»
Лионель Месси: был бы рад возвращению Неймара в «Барселону»Вести.Ru03:35
Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси сообщил журналистам, что его связывают дружеские чувства с бразильцем Неймаром, который полтора года назад перешел в "Пари Сен-Жермен". "Я был бы рад, если он вернется", — сказал Месси.
Вести.Ru03:35
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